Savoie : à Courchevel, une piste de ski accessible… en voiture

Faute de remontées mécaniques, ils ont choisi de prendre le taxi pour se rendre en haut de la seule piste ouverte à Courchevel (Savoie). La note est salée : plus de 44 euros. Depuis quelques jours, le ballet des taxis et des voitures est incessant. "C’est vraiment génial, c’est un vrai bonheur, les enfants sont ravis", confie un père de famille. Mais tous ces skieurs n’assument pas forcément la pollution qu’ils engendrent. "Écologiquement c’est une catastrophe pour la montagne, bien sûr. C’est les vacances, on n’en prend pas beaucoup. On est tous confinés, on est enfermés, dont là on prend un peu l’air, on fait un peu de sport", précise le même père de famille.

Ouverte jusqu’au 7 mars

La municipalité assume. Pour elle, il s’agit avant tout de faire vivre la station. "Il faut savoir qu’en saison normale, on a plus de 120 pistes de ski qui sont ouvertes, donc nous n’en ouvrons qu’une, elle est presque symbolique et permet de découvrir toutes les joies du ski", indique Gilles Delaruelle, directeur général de Courchevel Tourisme. La station savoyarde va poursuivre cette initiative jusqu’à la fin des vacances scolaires, le 7 mars prochain.