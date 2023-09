Santé : pourquoi la campagne de vaccination contre le Covid-19 est avancée ?

Durée de la vidéo : 1 min

Le ministre de la Santé a annoncé que la campagne de vaccination contre le Covid-19 va être avancée de 15 jours.

L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en France. C'est une tendance qui s’observe dans les pharmacies depuis cet été, où la demande de test ne fait qu’augmenter. Les consultations SOS médecins sont en augmentation, tout comme le nombre de passages aux urgences. Le gouvernement appelle à la vigilance. “On pense que l’incidence a progressé d’une trentaine de pour cent depuis la semaine dernière”, avance Aurélien Rousseau, ministre de la Santé.

“On ne parle plus du Covid”

La recrudescence s’explique par plusieurs facteurs. “Tous les patients que l’on voit n’ont pas été vaccinés depuis plus d’un an, et ont raté bien souvent la campagne de rappel à l’automne dernier. Il y a une méconnaissance du risque. On ne parle plus du tout du Covid, mais cela expose de plus en plus à la maladie”, explique Dr Benjamin Davido, infectiologue. Dans ce contexte, la campagne de vaccination a été avancée de deux semaines.