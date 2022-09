Santé : où en est l’épidémie de Covid-19 à la mi-septembre ?

Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le point en plateau sur la situation de l’épidémie de Covid-19 en France, mercredi 14 septembre.

Le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse, mercredi 14 septembre, avec 25% de plus en moyenne au quotidien. "Même si le pourcentage paraît spectaculaire, mais c’est toujours comme ça quand les chiffres sont bas", analyse le journaliste et médecin Damien Mascret. Évidemment l’effet rentrée joue selon lui, puisque "la hausse la plus spectaculaire concerne les moins de 20 ans."

De nouveaux vaccins

Par ailleurs, des nouveaux vaccins, mieux adaptés aux variants, arrivent sur le marché. Les vaccins à ARN n’ont pas changé depuis le début de l’épidémie. Ils se basent sur la souche apparue en Chine à Wuhan responsable de la première vague en 2020. C’est d’ailleurs celle utilisée en ce moment dans le rappel. Les nouveaux vaccins à ARN vont, donc, associer à cette souche Wuhan 2020, la souche Omicron 2022, pour être plus protecteurs. Damien Mascret prévient : "Il ne faut pas attendre ces nouveaux vaccins si vous devez faire un rappel car ils n’arriveront qu’en octobre, or la huitième vague commence."