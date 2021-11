Santé mentale : les étudiants "particulièrement vulnérables" pendant l'épidémie, surtout en temps de confinement

La pandémie de Covid-19 s'est accompagnée d'une dégradation de l'état de santé mentale d'une grande partie de la population française, en particulier pour les étudiants, selon une étude de l'Inserm et de l'université de Bordeaux, dont les résultats sont rendus publics mardi 9 novembre.

Des chercheurs de l'Inserm et de l'Université de Bordeaux au Bordeaux Population Health Center, montrent que les étudiants sont "particulièrement vulnérables". Pendant les deux premiers confinements, "les prévalences des troubles anxieux et dépressifs, ainsi que des pensées suicidaires, étaient plus élevées dans cette population en comparaison à des non étudiants", peut-on lire dans le communiqué.

Des symptômes dépressifs pour plus de la moitié des étudiants interrogés

Les scientifiques ont recruté via les réseaux sociaux 3 783 participants entre mars 2020 et janvier 2021, une période couvrant les deux premiers confinements, ainsi que la période intermédiaire de relâchement des restrictions à l'été 2020. D'après l'Inserm, les analyses montrent que sur toute la période, les étudiants sont 36,6% à déclarer des symptômes dépressifs (contre 20,1% des non étudiants) et 27,5% des symptômes d'anxiété (contre 16,9%). De plus, 12,7% des étudiants ont rapporté des pensées suicidaires (contre 7,9% des non étudiants).

Les chercheurs ont également montré que les fréquences des troubles de santé mentale "sont beaucoup plus élevées en période de confinement que pendant le déconfinement". Plus de la moitié des étudiants interrogés ont montré des symptômes dépressifs lors du deuxième confinement (contre un quart des non étudiants).

"La comparaison entre étudiants et non étudiants a rarement été étudiée jusqu'ici", explique Mélissa Macalli, première autrice de l'étude. "Nous démontrons dans notre étude qu'il existe d'importantes inégalités de santé mentale entre ces deux groupes, et que l'écart s'est encore plus creusé avec le deuxième confinement. La vulnérabilité des étudiants n'a probablement pas une cause unique mais l'isolement et la solitude ont certainement beaucoup pesé. Les conditions matérielles et la difficulté de suivre les études sont également des facteurs importants", complète-t-elle.