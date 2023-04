Santé : les soignants non-vaccinés bientôt réintégrés

Durée de la vidéo : 2 min.

franceinfo

Article rédigé par A. Chuzeville, Y. Saidani, France 3 Régions, Martinique la 1ère - franceinfo France Télévisions

Alors qu'ils étaient suspendus depuis plus d'un an et demi, les soignants non-vaccinés contre le Covid-19 vont pouvoir reprendre leur travail, après que la Haute autorité de santé a préconisé la levée de l'obligation vaccinale.

Fin 2021, Céline Croze, a été suspendue après son refus d'être vaccinée contre le Covid-19. Elle a dû changer de métier et la fin de l’obligation vaccinale sonne aujourd’hui comme une victoire. "Ça aurait dû être fait depuis longtemps", indique-t-elle. Dans certains centres hospitaliers comme à Nice (Alpes-Maritimes), le retour des soignants non-vaccinés est attendu pour renforcer les services. "Ça va faire du bien", résume Stéphane Gauberti, secrétaire général CGT du CHU de Nice. Un dédommagement souhaité Dans quelles conditions ces salariés seraient-ils réintégrés ? La question est cruciale, notamment aux Antilles, où les suspensions de soignants avaient provoqué des manifestations et des affrontements "Il y a lieu de réintégrer tous les soignants, mais aussi de les dédommager de tous les préjudices qu’ils ont subi", précise Serge Aribo, secrétaire général syndicat UGIM. L’avis de la Haute Autorité de santé est motivé par le contexte épidémique et la faible circulation du virus.