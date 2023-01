Santé : le Samu de Seine-et-Marne au bord de l’implosion

Article rédigé par M. Larguet, L. Houeix, P. Goldmann - France 3 France Télévisions

Avec la triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite et le manque de médecins en ville, le centre d’appel du Samu de Seine-et-Marne est débordé. Il faudrait plus de moyens humains et une revalorisation des métiers.

Depuis trois jours, la tension retombe un peu au Samu de Seine-et-Marne. Mercredi 4 janvier, l’accalmie est bienvenue, la semaine passée, les équipes ont dû gérer plus de 2 000 appels par jour, contre 1 500 aujourd’hui. "On a eu des journées à 40 minutes d’attente, c’est impensable. On dit 'faites le 15 s’il y a une urgence', malheureusement en 40 minutes, les gens peuvent se dégrader", soutient Mélanie Jullian, assistante de régulation médicale. Une salle de débordement mise en place Entre la triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite et des patients qui appellent, car ils ne trouvent plus de médecin de ville, le centre tente d’absorber le choc. Comme lors de la première vague du Covid-19. L'hôpital a mis en place une salle du débordement. Des étudiants en médecine et des internes viennent y prêter main-forte pour répondre aux appels. Pour continuer à assurer au mieux aux services de soin, le chef du département des urgences demande davantage de moyens humains et une revalorisation des métiers. Il faudrait 800 postes d’assistant médical de régulation en France, selon les professionnels.