Santé : le nombre de boîtes de paracétamol délivrées aux patients est limité

France 2

Le paracétamol est le médicament le plus vendu de France. Cependant, vendredi 21 octobre, Doliprane, Dafalgan et Efferalgan sont rares, au point que leur vente est limitée à deux boîtes par client. "On a été livrés de manière très restreinte", indique Elsa Sebbane, pharmacienne (Paris). Une pénurie n'est pas encore à craindre et l'agence du médicament parle d'une tension dans les approvisionnements. Un surplus de demandes lié à l'hiver et au Covid-19 doit donc être anticipé.

Une explosion de la demande mondiale

"Les gens prennent beaucoup de paracétamol. Il y a une explosion de la demande mondiale et française et l'industrie n'arrive plus à fournir", explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques France. Les laboratoires sont rassurants. Toutefois, ils ne maîtrisent pas l'ensemble de la production, car les principes actifs viennent de l'étranger : Chine, États-Unis ou Inde. "La demande a augmenté, donc les prix aussi. Mais nous en sommes en capacité de fournir tous les pays", assure Shantanu Kumar Singh, directeur exécutif de Taj Pharma (Inde).