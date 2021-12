Santé : la pratique sportive en berne en France

Ils sont une poignée de courageux à être venus sous la halle de Boisseuil (Haute-Vienne), lundi 27 décembre. Pour éliminer huîtres et foie gras, Marie-Pierre Laforêt, bénévole chez Mindset Nutrition Limoges, a concocté un programme complet. "On fait beaucoup de cardio et on fait pas mal travailler les quadriceps, les cuisses, les fessiers, les abdos", explique-t-elle.

Conséquences sur le physique et le mental

Une motivation en train de s’effriter, selon le JDD. 66 % de la population française a déclaré pratiquer un sport en 2021, soit 15 points de moins qu’en 2020. Les nageurs de l’Aquapolis à Limoges admettent une pratique diminuée depuis la réouverture des piscines. Un relâchement général, aux conséquences certaines sur le physique et le mental. "Je vois souvent des gens qui viennent me consulter, surtout sur des reprises, et du coup qui se font mal", indique Julien Mauricou, osthéopathe.