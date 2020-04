Santé : la mortalité en baisse dans près de la moitié des départements

La mortalité est en baisse dans 43 départements français. Sur cette carte, "outre les zones en rouge qui représentent les régions du Grand Est et de l’Île-de-France, qui sont durement touchées par l’épidémie du Covid-19, tous les points bleus que vous voyez représentent les départements où on constate une baisse de la mortalité", souligne la journaliste Julie Poirier . Selon l’Insee, on compte 1 237 décès en moins en mars 2020 par rapport à mars 2019, dans ces 43 départements. Comment explique-t-on cette baisse de la mortalité ?

Accidents de la route en baisse

Il y a plusieurs hypothèses. La première est que l’on ait constaté moins de décès à cause du Covid-19. Deuxième hypothèse : la grippe aurait été moins mortelle cette année. Troisième hypothèse, avec le confinement, le nombre d’accidents de la route a baissé. Il est passé de 255 personnes en mars 2019 à 154 personnes en mars 2020. Enfin, dernière hypothèse : les gestes barrières ont peut-être permis d’éviter des cas d’autres maladies virales.

