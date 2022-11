Santé : l’été 2022 a été meurtrier en raison de la canicule et du Covid

Plus de 10 000 décès ont été comptabilisés cet été, en raison de l’épidémie de Covid-19 et des canicules à répétition.

Chaleur caniculaire et Covid-19. L’été 2022, ce mélange a fait bondir les chiffres de la mortalité en France. Selon Santé publique France, sur l’ensemble de la période estivale, entre le 1er juin et le 15 septembre, 10 420 décès supplémentaires ont été comptabilisés, toutes causes confondues. La moitié de ces décès, soit 5 735, sont imputables au Covid-19.

L’épisode caniculaire le plus meurtrier depuis 2003

Plus précisément, les trois épisodes de canicule ont été particulièrement meurtriers : dans les départements ayant dépassé les seuils d’alertes, l’organisme a recensé 2 816 morts supplémentaires par rapport aux cinq dernières années. Soit une hausse de + 16,7 %. Premières victimes de ces épisodes caniculaires, les plus de 75 ans. Avec plus de 2 272 décès supplémentaires. Des chiffres qui font de cet épisode caniculaire le plus meurtrier depuis 2003, où 15 200 personnes avaient succombé durant l’été.