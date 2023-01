Santé : face au grand nombre de rendez-vous manqués, des médecins pensent à des sanctions

Il y aurait plus de 28 millions de rendez-vous médicaux gâchés par an en France. Dans le Var, certains généralistes ont décidé de ne pas laisser faire et de sanctionner les patients indélicats.

Pour le docteur Étienne Alliot, praticien à Toulon (Var), pas de mauvaise surprise un matin, son premier patient, monsieur B, est bien là. "Aujourd’hui, c’est de plus en plus difficile d’avoir un rendez-vous, de plus en plus de monde est malade. Quand on en a un, c’est la moindre des choses de venir", dit le patient. Quotidiennement, le médecin voit au moins cinq patients par jour ne pas se présenter à son cabinet. "Ça fait cinq patients que l’on n’a pas pu prendre alors que là, on est en flux tendu partout", explique le docteur.

Des dépassements d’honoraires infligés

Dans un autre cabinet, la prise de rendez-vous se fait depuis une application en ligne. L’objectif est de fluidifier les rendez-vous dans ce lieu pris d’assaut, où des patients ne viennent pas. "Malheureusement, certains ne viennent pas en consultation et n’annulent pas le ticket", relève la docteure Pauline Lugherini. Le phénomène s’est renforcé depuis deux ans avec le Covid et la multiplication des entrevues prises sur internet. Certains médecins ont décidé de dire stop et envisagent d’infliger des dépassements d’honoraires.