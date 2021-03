Santé : des investissements à la hauteur pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ?

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi 9 mars que 19 milliards d’euros ont été débloqués pour soutenir le système de santé français face notamment à l’épidémie de Covid-19. Aux yeux de Christophe Rameux, membre des Économistes atterrés, cela "va dans la bonne direction mais il fallait faire plus. D’abord parce que c’est 19 milliards sur dix ans. Et sur les 19 milliards, il y a 6,5 milliards de reprise de dette."

Développer les hôpitaux privés à but non lucratif ?

Outre les aides financières apportées par le gouvernement, d’autres idées existent pour améliorer le système de santé français. Rédacteur en chef aux Échos, Etienne Lefebvre prône le développement des hôpitaux privés à but non lucratif. "Ils sont un peu à un niveau intermédiaire. Ils ont la souplesse de gestion des cliniques mais ils n’ont pas la contrainte de la recherche du bénéfice, un peu comme les mutuelles. Et donc ce modèle-là, il pourrait être dupliqué pour beaucoup d’établissements", estime-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT