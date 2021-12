Santé : dans la Manche, une petite commune privée de médecins pour cause de Covid-19

À Barneville-Carteret (Manche), le cabinet médical est fermé depuis lundi 6 décembre, et jusqu'au dimanche 12 inclus, pour cause de médecins malades du Covid-19. Près de 5 000 patients sont privés de soins. "Ce n'est pas rassurant, parce que j'ai quand même eu pas mal de petits soucis, (…) et s'il n'y a personne ici pour me prendre en charge, autant que j'aille habiter en ville", confie un habitant. Sur les trois médecins généralistes, deux sont positifs au Covid-19, et le troisième est cas contact.



Des dommages collatéraux

Ce sont les infirmières qui assurent le service minimum du pôle de santé. "D'habitude on appelle nos médecins généralistes (…) quand il y a des petites urgences, (…) du coup on est obligé de les diriger vers les urgences, puisqu'on a aucun médecin pour palier actuellement", explique Sophie Morin, infirmière libérale au pôle de santé. Pour le maire (SE) de Barneville-Carteret, David Legouet, cette situation illustre la difficulté d'attirer des médecins sur son territoire. "On voit bien que quand vous manquez de médecin, le moindre problème engendre des conséquences difficiles", ajoute-t-il.