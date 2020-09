Santé : 710 millions de personnes obèses dans le monde

Il y aurait 710 millions de personnes obèses dans le monde, dont 108 millions d'enfants. Concrètement, une personne sur dix en souffre sur la planète. En France, son taux a doublé en 20 ans passant de 8 à 17%. Quand on regarde dans le détail, au niveau des départements, c'est le Nord (25%) qui est le plus touché, devant la Meurthe-et-Moselle (22 %), la Charente (19%) ou le Loiret (18 %).

80 000 morts chaque année en France

Et cela a des conséquences sur notre santé : l'apnée du sommeil, le diabète, différentes formes de cancers ou encore des douleurs dorsales et des maladies cardio-vasculaires. Il y a quatre millions de personnes qui meurent chaque année des conséquences de l'obésité et 80 000 rien qu'en France, nous apprend Ben Barbier en plateau.

Le JT

Les autres sujets du JT