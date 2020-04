Saint-Pierre-et-Miquelon : un déconfinement progressif

Les 6 000 habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont à nouveau libres de leurs mouvements. Il n’y a plus besoin d’attestation pour circuler, se promener, et faire son jogging. Les magasins peuvent de nouveau ouvrir et les clients sont nombreux. Dans un magasin d'électroménager il y a une nouveauté : le terminal de carte bancaire est désinfecté entre chaque client.



Un seul cas a été positif

Saint-Pierre-et-Miquelon est presque totalement épargné par l’épidémie. Un seul cas a été positif : un habitant qui était rentré par avion il y a un mois et n’a développé aucun symptôme. Il y a donc peu de crainte d’être contaminé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pascale Détré, une coiffeuse s’apprête à rouvrir avec un jour de retard. “À mon avis il va y avoir du boulot, toutes les demi-heures on a une personne comme au moment des fêtes”, confie-t-elle.

