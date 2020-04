Saint-Malo : un lieu touristique déserté

Les rues de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, sont beaucoup plus vides qu’à l’accoutumée. Avec les mesures de confinement mises en place en France, le tourisme est directement touché et se retrouve plongé dans une crise temporaire. "On est vraiment sur une des plus plus grosses périodes de la saison où on fait en général le revenu de l’année", rappelle Anne-Isabelle Gendrot, guide conférencière.

Proposer une autre forme de visite touristique

En attendant que les Français soient de nouveau autorisés à circuler librement, Anne-Isabelle Gendrot anticipe le déconfinement. Elle profite chaque jour de sa courte sortie pour découvrir de nouveaux endroits à faire visiter pour éviter l’entassement touristique qui risque d’avoir lieu dans les endroits connus de la ville. Cela sera aussi une manière de proposer autre chose aux touristes français friands de découvertes sur leur patrimoine. Elle anticipe notamment la probable absence de touristes étrangers qui pourraient ne pas pouvoir se rendre à Saint-Malo cet été.

