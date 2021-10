Ruralité : malgré la crise sanitaire, l'association Mille Cafés dynamise les villages

À Tresson, en Mayenne et au milieu des cafés fermés, il fait office d'exception. Un café a rouvert il y a un an et demi, pour le plus grand bonheur des habitants. Un lieu de convivialité qui représente bien plus qu'un simple commerce dans ce village de 475 habitants. Pour la Maire, laisser mourir les derniers commerces de son village était inimaginable.

Un village devenu modèle

"La boucherie était fermée également, nous n'avions plus rien, une commune qui n'a plus de commerces ne garde plus son école, ne garde plus rien, et nous voulons des villages vivants", devise Chantal Buin, maire sans étiquette de Tresson. Une création de commerces soutenue par l'association Mille Cafés. Depuis, Tresson est un modèle pour beaucoup de maires ruraux. Pour les élus, être sélectionné par cette association est toujours une grande aide, notamment dans la recherche de nouveaux commerces.