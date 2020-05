Royaume-Uni : vers une mise en quarantaine de toute personne arrivant de l'étranger ?

Comment maîtriser l'épidémie de coronavirus ? Pour le moment, le gouvernement britannique n'a pas encore trouvé la bonne méthode. Dans le pays, le plus touché par le Covid-19 en Europe et le deuxième à l'échelle mondiale, plus de 31 000 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie. Pour remédier à cela, le gouvernement dirigé par Boris Johnson songe à imposer une quarantaine à chaque personne qui arrive dans le pays depuis l'étranger.



"Le gouvernement est prêt à prendre des mesures assez radicales"

"Cette question, samedi soir : est-ce que le gouvernement a le choix ?", s'interroge le correspondant de France télévision à Londres, Arnaud Comte. "Le gouvernement est très inquiet, craint un second pic et est prêt à prendre des mesures assez radicales par rapport aux autres pays européens. Selon des sources des services aux frontières, le gouvernement pourrait, je mets bien du conditionnel, annoncer dimanche une quarantaine systématique, y compris pour les voyageurs qui viennent d'Europe."

