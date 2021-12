Royaume-Uni : une vidéo dévastatrice bouscule la fin d’année pour Boris Johnson

Une vidéo dévastatrice diffusée cette semaine au Royaume-Uni date du 22 décembre 2020. Sans savoir qu’elle est enregistrée, la porte-parole de Boris Johnson rit avec des collègues d’une fête quatre jours plus tôt dans les bureaux du Premier ministre, britannique alors que les rassemblements sont interdits dans tout le pays. "Cette fête imaginaire était une réunion professionnelle, et il n’y avait pas de distanciation", expliquait l’ex-porte-parole Allegra Statton.

La presse anglaise déchaînée

Fête ou réunion de travail au 10 Downing Street : c'est un scandale retentissant et la porte-parole, en larmes, démissionne et lâche : "Je regretterai ça toute ma vie." Boris Johnson aussi a dû présenter des excuses. Son pays est l’un des plus endeuillés d’Europe par la pandémie de Covid-19. Devant le Parlement, il refuse toutefois de confirmer la tenue d’une fête illégale. Il ne faisait a priori pas partie de la quarantaine d’invités. "Faites ce que je dis, pas ce que je fais", se moque The Sun, symbole d’une presse anglaise déchaînée. Avant le scandale, les conservateurs devançaient les travaillistes dans les sondages, ils sont désormais derrière le parti d’opposition.