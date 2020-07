Royaume-Uni : un projet de vaccin contre le coronavirus est en bonne voie

Le projet de vaccin contre le Covid-19, mené par l’université d’Oxford et le laboratoire AstraZeneca, au Royaume-Uni, est sur de bons rails. Des résultats encourageants ont été constatés : ce vaccin développe deux types de réponses immunitaires, qui sont les anticorps et les lymphocytes T pendant deux mois. De plus, aucun effet secondaire dangereux lors de la prise de ce vaccin n’a été constaté pour le moment chez le millier de personnes chez qui il a été administré.

Toujours en cours de test

Toutefois, il faut rester prudent, souligne le correspondant de France Télévisions à Londres Mathieu Boisseau, car le vaccin est en phase 1. Il faudra attendre la phase 3 pour savoir précisément si ce vaccin peut protéger contre le Covid-19. La phase 3 est en cours de réalisation en Afrique du Sud ou au Brésil avec des patients volontaires. Le gouvernement britannique mise d’ores et déjà sur ce vaccin : 100 millions de doses ont déjà été commandées.

Le JT

Les autres sujets du JT