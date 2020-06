Royaume-Uni : un confinement durci à Leicester

Comme le reste de l’Angleterre, les habitants de Leicester pensaient en avoir bientôt fini avec le confinement. Au matin du 30 juin, c’est la douche froide pour les résidents de cette ville du centre de l’Angleterre. Deux semaines supplémentaires ont été rajoutées à leur confinement, une décision du gouvernement. “On se préparait tous à la réouverture, à l’assouplissement des mesures. Nous étions prêts, c’est vraiment une déception pour tout le monde, ici”, témoigne un commerçant. “Je n’ai pas vu mon père pendant des mois, on devait se voir ce week-end et voilà, cela tombe sur nous, juste sur notre ville, je suis dégoûtée”, explique une passante.



“J’ai déjà perdu plus de 165 000 euros”

Dès le 30 juin, les commerces non-essentiels qui avaient rouvert devront à nouveau fermer. Même chose pour les écoles. Alors que l’Angleterre s’apprête à rouvrir ce week-end pubs et restaurants, ceux de Leicester resteront fermés. “Moi, j’ai déjà perdu plus de 165 000 euros. Avec deux semaines supplémentaires de fermeture, on va finir sur la paille”, confesse un restaurateur.

Le JT

Les autres sujets du JT