Royaume-Uni : plus de 100 000 décès du coronavirus dans le pays

Plus de 100 000 personnes sont mortes du Covid-19 au Royaume-Uni. Mardi 26 janvier, le Premier ministre Boris Johnson a présenté ses condoléances aux familles des victimes : "Il est difficile de prendre la mesure de toute la peine que représente cette sinistre statistique. Je suis profondément désolé pour chacune des vies perdues. Bien entendu, en tant que Premier ministre, j'assume toute la responsabilité de ce qui a été fait par le gouvernement".

Une crise accentuée par le variant anglais

Le pays devient le premier en Europe à passer ce seuil tragique des 100 000 décès. Il est désormais celui avec l'une des plus fortes mortalités par million d'habitants dans le monde. Ces statistiques soulignent les erreurs du gouvernement dans sa gestion de l'épidémie. Malgré un troisième confinement, le Royaume-Uni ne parvient pas à sortir de cette crise provoquée par le variant anglais. Concernant la vaccination, d'ici mars, tous les Britanniques vulnérables et les plus de 50 ans devraient recevoir leur première injection.

