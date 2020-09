Royaume-Uni : le Premier ministre Boris Johnson entend mettre le pays entier au régime

C. Le Goff, C. Duval

Un Boris Johnson flottant dans sa chemise, visiblement aminci et qui marche d’un pas vif avec son chien, c’est par cette vidéo digne d’une publicité pour les régimes que le Premier ministre britannique a lancé son grand plan contre l’obésité, lui qui a été grandement éprouvé par le coronavirus. "Quand j’ai été admis en soins intensifs, j’étais vraiment en surpoids ! Réduisez votre poids et protégez votre santé, vous protégerez le système de santé britannique", a t’il affirmé. Boris Johnson veut mettre son pays au régime, car le Royaume-Uni est aujourd’hui le pays le plus touché par le surpoids en Europe. Plus de six adultes sur dix ont un indice de masse corporel trop élevé.

De nombreuses mesures pour changer les habitudes alimentaires

Le gouvernement multiplie les mesures : interdiction de mettre les produits très gras, très sucrés, très salés en tête de gondole dans les supermarchés, interdiction également de promotion "un acheté, un offert " sur ce type d’articles. Les restaurants devront également donner le nombre de calories de leurs menus. Boris Johnson incite enfin les médecins à prescrire de l’exercice à leurs patients et tente de montrer l’exemple.

