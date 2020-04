Royaume-Uni : le premier essai européen pour trouver un vaccin contre le coronavirus

Un essai de vaccin contre le Covid-19 a été lancé ce jeudi 23 avril au Royaume-Uni. Il s’agit du premier en Europe. "Les chercheurs de la prestigieuse université d’Oxford, l’une des meilleures du monde travaillent sur ce vaccin depuis le mois de janvier. Ils ont extrait un virus qui est présent chez le chimpanzé, et qui est inoffensif, dans lequel ils ont inséré le code génétique du Covid-19", explique le journaliste Arnaud Comte, en direct le Londres.

500 candidats observés pendant au moins six mois

"Ils vont passer aujourd’hui à la première phase des essais sur l’homme. 500 candidats, en bonne santé, vont être recrutés et observés durant au moins six mois. Ce qui est intéressant, c’est la stratégie. Pour un vaccin, on parle de 12 à 18 mois. Mais les Anglais essaient de compresser au maximum ce temps-là. Ils vont produire ce vaccin, un million de doses vont être fabriquées, pour être disponibles en septembre", ajoute-t-il.

