Royaume-Uni : l'application de traçage du Covid-19 téléchargée plus de 12 millions de fois en cinq jours

C'est un succès éclatant. Lancée le 24 septembre dernier, l'application de traçage NHS Covid-19 conçue pour l'Angleterre et le pays de Galles a déjà été téléchargée 12,4 millions de fois (6 millions le premier jour), a annoncé le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Protection sociale Santé Matt Hancock, lundi 28 septembre à la Chambre des Communes. "Je veux remercier tous ceux qui ont pris part" à cet effort, a-t-il déclaré. "Nous avons accompli cela tous ensemble." Même succès en Ecosse, relève Le Monde (abonnés), où l'application "Protect Scotland" a été téléchargée un million de fois depuis le 10 septembre, ce qui représente un cinquième du public concerné.

Thank you to all those playing your part in our national effort to achieve 12.4 million downloads of the @nhscovid19app - the fastest download of an app in British history pic.twitter.com/IzEizymGDz