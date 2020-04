Royaume-Uni : Boris Johnson hospitalisé "par précaution"

Il y a quelques jours encore, le Premier ministre britannique Boris Johnson rendait hommage aux personnels soignants au pas de sa porte, alors qu’il était confiné chez lui, fatigué mais confiant. Dix jours après avoir contracté le coronavirus Covid-19, ses symptômes n’avaient toujours pas disparu, et le politique britannique a été hospitalisé dimanche 5 avril. Il y a passé la nuit, et aurait été, selon le Times, placé sous oxygène.

"De meilleurs jours nous attendent"

Ce week-end, dans un message vidéo, il expliquait être encore affaibli. L’hospitalisation aurait été décidée par précaution, et non pas en urgence, précise toutefois le 10 Downing Street. L’annonce est intervenue quelques minutes après la prise de parole de la reine, 93 ans, depuis son château de Windsor. Elle a appelé la nation à rester confinée et solidaire, comparant la situation à la Seconde Guerre mondiale. "De meilleurs jours nous attendent", a rassuré la reine Élisabeth II.

