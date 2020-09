Rouen : l'inquiétude des professionnels après les nouvelles mesures de restriction

Mercredi 23 septembre, le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles mesures de restriction et déterminé des zones d'alerte renforcée. La ville de Rouen (Seine-Maritime) en fait partie. Les salles de sport vont notamment devoir fermer leurs portes. Pour Pierre Guémet, responsable d'une salle dans la ville, la décision est difficile à comprendre. "J'ai pas l'impression qu'on soit les endroits où les personnes se côtoient le plus. Economiquement, ça va être une situation encore très compliquée à gérer", craint-il.

"Contre la punition collective"

Les restaurateurs du centre-ville s'inquiètent également. "Là, 22h, ça va nous couper la moitié du service, c'est encore du chiffre d'affaires de perdu", regrette un restaurateur.

Pourtant, les professionnels rappellent qu'ils ont joué le jeu dès le départ pour mettre aux normes leurs établissements avec l'installation de Plexiglass, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et la mise en place de la distanciation sociale sur les terrasses. "On est contre la punition collective, on est pour des punitions individuelles et des contrôles", annonce Philippe Coudy, président départemental de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.