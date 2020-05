Roubaix : sept écoles ferment leurs portes après la découverte d'un cas de coronavirus chez un enfant

Elles venaient d'ouvrir mais doivent fermer à nouveau. Le groupe scolaire Vaillant fait partie des sept écoles de Roubaix (Nord) qui n'ont pas accueilli d'élèves lundi 18 mai à Roubaix (Nord). Les parents sont venus rechercher les cartables de leurs enfants pour recommencer la classe à la maison.

Un élève testé positif au Covid-19

"On a reçu un mail hier (dimanche 17 mai) qui nous disait qu'on ne pouvait pas reprendre l'école jusqu'à nouvel ordre. Cela ne me pose pas vraiment problème. J'aurai préféré qu'il continue l'école, mais on va continuer à faire les devoirs à la maison comme pendant le confinement", indique un père de famille. Un élève roubaisien a présenté des symptômes en fin de semaine dernière. Il a été testé positif au Covid-19 pendant le week-end. Il avait été accueilli dans une école qui prenait en charge les enfants de soignants.

