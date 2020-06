Rhône : une entreprise développe un tissu autonettoyant pour équiper les transports en commun

Les usagers de la ligne C des transports en commun lyonnais voyageront bientôt sur du tissu intelligent. Un velours révolutionnaire né dans une petite entreprise située à Caluire-et-Cuire (Rhône). Une technologie autonettoyante et décontaminante, mise en place avec une usine de fabrication en Espagne.

La RATP a passé commande

"On intègre au cœur même du tissu des innovations pour le rendre autonettoyant, antibactérien, antivirus. Cela rend le tissu complètement propre et l'atmosphère autour est aussi propre", indique Laura Lyonnet, responsable des ventes de l'entreprise Trajet. Le principe est celui de la photocatalyse. Les UV oxydent les matières organiques et détruisent bactéries et virus. Il n'y a plus besoin de laver ou désinfecter la surface entre deux utilisations, le tissu élimine lui-même près de 100% de la charge virale. Ce tissu équipe déjà les grandes lignes de transport public.

