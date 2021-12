Réveillon : en duo plutôt qu’en grand comité

Pour finir l’année, certains ont choisi de festoyer en tout petit comité. "Avec mon petit mari, à deux", dit une cliente. "Aujourd’hui on va ouvrir 10 000 huîtres, ce qui représente à peu près 300 plateaux", dit un commerçant. Pour un couple, ce sera pâtes fraîches et fromage italien, pour un réveillon en duo, jauge ultra réduite. "On est venus en vacances, on a laissé tout le monde loin", déclarent-ils.

De la Saint-Sylvestre à la Saint-Valentin

Devant un étal, c’est pour le brie à la truffe qu’on fond, un secret bien conservé par Madame et son compagnon de fromager. "Le brie truffé, c’est la recette de Monsieur, alors je ne vous la dirai pas", sourit la commerçante. "La base c’est la truffe, le mascarpone et après c’est le mystère", indique le fromager. Et pour le dessert, un cœur à base de choux, réservé par un mari attentionné. Voilà comment un virus a fait muter la Saint-Sylvestre en Saint-Valentin.