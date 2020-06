Retour du coronavirus à Pékin : les habitants appelés à ne pas quitter la ville

Pékin (Chine) est à nouveau en état de guerre sanitaire. Les combinaisons blanches de protection sont de retour. Les autorités testent la population contre le Covid-19 au pied des immeubles. Près de 90 000 personnes par jour sont testées. Elles habitent près d'un nouveau foyer de contamination, le marché de Xinfadi.

Des déplacements limités

Xinfadi est le plus grand marché de la capitale. C'est ici que le premier patient a été identifié. En cinq jours, 106 personnes sont contaminées. Pour Pékin, il y a urgence. Comme un retour en arrière. Contrôle de température et désinfection dans les supermarchés. Toutes les écoles de la capitale sont fermées et des quartiers entiers sont placés en quarantaine. La psychose est de retour alors que beaucoup reprenaient une vie normale.

Le JT

Les autres sujets du JT