Retour à la maison, port du masque dans les magasins et déprime... Nos réponses à vos questions sur le déconfinement

Un contrôle de police à Belfort, le 29 avril 2020. (MICHAEL DESPREZ / MAXPPP)

Si vous avez choisi de vous confiner chez des parents ou dans votre résidence secondaire, vous avez le droit de rentrer chez vous "dès maintenant", a précisé dimanche 3 mai Christophe Castaner."Quand ils sont partis, ils avaient le droit de partir (...) Ils ont la possibilité de rentrer à leur domicile principal pour reprendre une activité professionnelle ou pour scolariser les enfants", a-t-il rajouté. L’attestation de déplacement dérogatoire reste cependant indispensable jusqu’au 11 mai. Il suffit de cocher la case "motif familial impérieux". Christophe Castaner a d’ailleurs prévenu qu’il y aura des contrôles sur la route des retours.

Même s'il est recommandé, le port du masque ne sera pas forcément obligatoire dans les commerces. Dans son plan de déconfinement, le Premier ministre a précisé qu’une boutique pourra exiger le port du masque mais dans les magasins, le choix est laissé au commerçant. Plusieurs enseignes de la grande distribution par exemple ont déjà annoncé qu’elles le recommanderaient à leurs clients, sans les obliger à le porter. Elles mettent notamment en avant le fait qu’une distance de sécurité d’un mètre sera respecté entre chaque consommateur.

Le masque sera tout de même obligatoire dans certaines situations notamment dans les transports en commun mais aussi pour le personnel de la petite enfance, les enseignants et pour les collégiens, si leur établissement rouvre.

Une plateforme téléphonique pour aider les personnes déprimées

Un numéro gratuit a été mis en place depuis quelques semaines pour venir en aide aux personnes qui n’ont pas le moral ou qui ont besoin de parler pendant le confinement. Le numéro est le 0 800 130 000. Il est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Il y a aussi les lignes téléphoniques d’associations comme SOS Amitié qui fonctionnent toujours et qui reçoivent d’ailleurs un plus grand nombre d’appel ces dernières semaines. Santé publique France constate aussi que la période est usante sur le plan psychologique. Selon une étude menée sur un échantillon de 2 000 personnes, le nombre d’états dépressifs et de troubles du sommeil sont en hausse significative depuis le début du confinement.