Retour à l'école : les pédiatres se veulent rassurants

"Nous essayons d'avoir une parole très positive et pleine d'espoir pour les enfants qui vont retourner à l'école. Grace à l'étude menée par le professeur Robert Cohen, nous arrivons à une première partie de conclusion qui indique que les enfants ne seraient ni vecteurs, ni porteurs, hormis quelques rares cas. Notamment si leur parents ont eu le Covid, ils pourraient avoir une contamination verticale, mais seraient contaminés modérément", explique la pédiatre.

Pas de lien sûr avec la maladie de Kawasaki

Pourtant, au début, on disait tout l'inverse ? Sont-ils asymptomatiques finalement ? "Nous avons la vie en face de nous. Ce message est que les enfants sont probablement innocents dans la transmission du virus. On encourage les parents à mettre leurs enfants à l'école", avance Anne-Sylvestre Michot-Cottias.

Un autre phénomène a suscité l'inquiétude en Europe, de symptômes proches de la maladie dite de Kawasaki. Doit-on en avoir peur ? "Chaque année nous avons de cas de Kawasaki, mais quelle est l'imputabilité du virus Covid dans ces maladies que l'on connaît bien qui sont inflammatoire post viral ? C'est très difficile à préciser. On doit attendre un petit peu pour conclure que le Covid-19 est responsable", dit-elle.

