"Restituer le Versailles sauvage", le projet d'Alain Baraton

"Mes jardins qui sont aussi les vôtres sont très heureux car ils ont accueilli quelques centaines, quelques milliers de visiteurs depuis la réouverture. Des visiteurs découvrent paisiblement le château et les œuvres sans être bousculés et peuvent parcourir les 43 kilomètres d'allées, les 650 hectares du domaine, contempler les 350 000 arbres. C'est la démesure de Versailles, d'où l'intérêt d'y venir. Les jardins vont bien et sont heureux de retrouver leurs visiteurs", avance le jardinier.

"La nature s'est exprimée"

N'était-ce pas un rêve que de voir ces jardins et cette nature dans un écrin de silence et de solitude ? "Nous avons passé trois mois à observer la nature, Versailles est aussi en charge du parc de Marly, donc nous avons décidé de laisser grandir les herbes, pour faire un fauchage manuel et davantage permettre aux plantes d’apparaître. La nature s'est exprimée d'une manière exceptionnelle pendant trois mois, nous avons observé, regardé et avons quelques idées pour les années à venir, afin de restituer le Versailles sauvage que les visiteurs n'ont pas pu voir avec le confinement", annonce Alain Baraton.