Restaurants : vous prendrez bien un peu de menu digital ?

Si les restaurants ont étés autorisés à rouvrir, la reprise du travail est encadrée par des mesures sanitaires très strictes.

Des menus en ligne

Les nouvelles règles poussent certains restaurateurs à se tourner vers le numérique. Dans leurs établissements, les clients sont invités à consulter la carte en ligne, sur leur portable ou tablette. Une façon de ne plus toucher les menus traditionnels qui passent de main en main. "Vous avez votre téléphone portable, vous envoyez un code sur un numéro dédié, vous recevez ensuite sur votre téléphone, un lien comportant la carte du restaurant" explique Ange Santoni, restaurateur à Bastia.

QR code ou ardoise ?

Dans les Alpes-Maritimes, comme ailleurs, certains clients sont invités à scanner sur leur portable un QR code présent sur chaque table. Une fois ce petit logo photographié, un menu digitalisé et totalement dématérialisé apparait sur votre smartphone. Un service entièrement gratuit qui a déjà séduit près d'une cinquantaine de professionnels sur la Côte d'Azur et à Monaco. Parmi eux, Jean-Louis Rossi : " Cette solution-là nous paraît révolutionnaire, simple et extrêmement hygiénique ".

Et pour tous ceux qui n'ont pas de smartphone ou qui sont réfractaires au numérique, les restaurateurs ont toujours la solution de la bonne vielle ardoise au mur.