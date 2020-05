Restaurants : une possible réouverture le 2 juin ?

Si le seul moyen de se régaler reste les plats à emporter, un restaurateur d'Antibes (Alpes-Maritimes) compte les jours avant de servir ses clients sur place, le 2 juin si tout va bien. "C'est un soulagement, on attendait ça avec impatience", explique Jérôme Clavel, chef du restaurant Le 44 à Antibes. Comment respecter les mesures sanitaires quand on est aux fourneaux ?

L’État va garantir des prêts

Le chef va devoir changer ses habitudes. "Pour un service, on goûte dix fois la sauce. On est en train de réfléchir à savoir comment on va s'organiser. On va mettre en place des cuillères individuelles", précise le chef. Même contrainte en salles. Les clients devront-ils être espacés de 4 m2 comme les salariés dans les entreprises ? Un patron de bar marseillais (Bouches-du-Rhône) estime que c'est impossible. L’État va engager un plan de 18 milliards d'euros pour aider le secteur qui emploie près de 2 millions de personnes. "L’État va garantir des prêts à hauteur de 7,8 milliards d'euros", indique le journaliste Jean-Claude Chapel sur le plateau du 20 Heures.