Respirateurs artificiels : les commandes de l'État critiquées

Une commande trop hâtive et faite dans la précipitation ? Au moment où les hôpitaux des régions Grand Est et Île-de-France étaient submergés par la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement avait réclamé que soient fabriqués 8 500 respirateurs artificiels afin d'augmenter les capacités des services de réanimation, en première ligne. Alors que le rythme des nouvelles contaminations a chuté, certains pointent le 24 avril un matériel inadapté.

Olivier Véran se défend

"Vous n'allez jamais pouvoir ventiler quelqu'un qui a une atteinte pulmonaire grave avec ce type de respirateur", explique le docteur Matthieu Boisson, réanimateur. Le ministre de la Santé assume sa décision. "Si on me fait plus tard le procès du 'Vous en avez trop fait', je préfère celui-là à celui du 'Vous n'en avez pas fait assez'", s'est défendu Olivier Véran vendredi sur France Inter.

