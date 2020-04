Réseaux sociaux : deux humoristes s’inspirent du confinement pour nous faire rire

D’habitude, ils sont tous les soirs sur la scène d’un café-théâtre de Toulouse (Haute-Garonne). Mais aujourd’hui, ils sont confinés, comme tout le monde. Alors, plutôt que tourner en rond, ces deux comédiens, Mélissa Billard et Fred Menuet, ont choisi d’en rire et de nous en faire profiter sur les réseaux sociaux. Inspirés de cette expérience de confinement inédite pour tout le monde, leurs sketches tapent dans le mille lorsqu’ils évoquent, par exemple, les joies de l’école à la maison, ou encore la vie de couple en confinement.



Donner envie au public d’aller les voir sur scène

Deux comédiens en télétravail, ce n’est pas toujours facile dans une vie familiale déjà compliquée. “Tout se joue entre les siestes des enfants, leurs devoirs et le repas. Ce sont des petits moments. On va assez vite pour tourner”, explique Fred Menuet. Avec ce succès inattendu (près de 17 millions de vues cumulées sur les réseaux sociaux), Mélissa et Fred espèrent donner au public l’envie d’aller les voir sur scène, lorsque la vie normale aura repris son cours.

