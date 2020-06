Reprise de l'activité : le gouvernement va aussi aider le secteur du bâtiment

Depuis le 11 mai, sur un chantier de réfection d'une route, tout a changé. "Avant, on posait les bordures à la main pour ne pas perdre de temps, maintenant il faut le faire avec la machine pour rester éloigné", explique Kader Aimeur, chef de chantier. Se tenir à un mètre de distance, porter des masques, se laver les mains souvent... Des contraintes qui peuvent doubler le temps de travail.

L’État va débloquer un milliard d'euros

"On ne travaille pas comme avant, le travail d'une journée, on le fait en deux jours", précise le chef de chantier. Les mesures reviennent chères au chef d'entreprise, qui dirige 400 salariés. "On a des coûts très importants de protection des salariés", indique Francis Dubrac, président de l'entreprise Dubrac BTP. Pour aider ce secteur en crise, le gouvernement va débloquer un milliard d'euros. "Le gouvernement chiffre à 460 milliards d'euros les mesures d'aide à l'économie", précise la journaliste Dorothée Lachaud, présente sur le plateau du 19/20.

