Reportage Covid-19 : sur le parking du McDonald's d'Albert, dans la Somme, on tente d'oublier le quotidien pesant et les licenciements

Covid-19 : sur le parking du McDonald's d'Albert, dans la Somme, on tente d'oublier le quotidien pesant et les licenciements

Midi, à peine. En ce vendredi 29 janvier, les voitures s'amassent à l'entrée du McDonald's d'Albert, dans la Somme. Au volant de l'une d'elles, Freddy attend pour commander son menu Big Mac et deux Happy Meal pour ses enfants. "Ce que la pandémie a changé pour moi, c'est que je dois attendre beaucoup plus longtemps pour mes sandwichs", s'amuse cet habitué, qui se rend toutes les semaines dans cette petite zone commerciale, coincée au milieu des champs de betteraves et de pommes de terre.

Dans cette ville d'à peine 10 000 habitants, comme dans beaucoup d'autres, le fast-food est l'un des seuls restaurants ouverts depuis des mois, à cause de la pandémie de Covid-19. Alors, il est devenu un point de rendez-vous pour les parents qui viennent y chercher le "petit plus" du quotidien ou les travailleurs itinérants qui en ont fait leur cantine. Arnaud gare son utilitaire, le temps de "prendre un café, peut-être un dessert". Ce technicien réseau dans les télécoms repartira ensuite faire le tour de la Somme : "On prend ce qu'il faut et on mange dans la voiture, parce qu'on ne peut pas faire autrement."

Recroquevillés dans une Clio, à l'abri de la pluie, Mathieu, Rose-Marie et Camille finissent leur repas. "Le McDo, c'est le seul resto ouvert pour pouvoir manger", note Mathieu. A trois, ils forment une unité itinérante d'accompagnement à domicile pour les personnes handicapées psychiques, rattachée à l'hôpital de Saint-Valery-sur-Somme, situé à quelques kilomètres. Le moral n'est pas au beau fixe. "Ça commence à être vraiment pesant", soupire Mathieu. Leur unité a été mise en place juste avant le début de la pandémie, et ils peinent à se faire connaître de la population. "On rame. Tous nos projets sont tombés à l'eau", regrette Rose-Marie.

Mathieu et Rose-Marie, deux éducateurs spécialisés, sillonnent les routes du département à bord de leur Clio. Ils font de l'aide à domicile pour les personnes handicapées psychiques. (MATHIEU LEHOT / FRANCEINFO)

Fini les cars de touristes anglais

L'affluence des midis fait travailler entre 8 et 15 employés, selon les jours de la semaine. "Entre le lundi et le vendredi, on a des gens de passage : les étudiants et les salariés qui travaillent autour. Le week-end, ce sont plutôt des familles", décrit Virginie Beurier, directrice du McDonald's. Ces derniers mois, la clientèle a changé de visage. Les salariés de l'usine Stelia, gros employeur de la ville qui fabrique les pointes avant des Airbus, ne viennent plus. La fermeture des aéroports et la chute du trafic aérien l'ont frappé de plein fouet. Les près de 150 intérimaires de l'entreprise ont été remerciés et un plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la suppression de 290 postes sur 1 545.

Les touristes anglais ont eux aussi disparu. En temps normal, ils sont des dizaines de milliers à se déplacer, chaque année, pour se recueillir sur les tombes des soldats britanniques morts pendant la bataille de la Somme, en 1916. "On avait des cars entiers qui venaient tous les jours, se rappelle Virginie. Mais depuis un an, c'est fini." Malgré les longues files d'attente qui remontent jusqu'au rond-point, le drive et les commandes à emporter au comptoir ne suffisent pas à combler les pertes. Surtout depuis le couvre-feu à 18 heures et la fermeture obligatoire en soirée. Le McDonald's d'Albert a vu son chiffre d'affaires divisé par deux, affirme son gérant, Jean-Louis Maffre, qui passera la main le 1er mars.

"C'est comme si on allait en boîte !"

Pour les étudiants, le fast-food est désormais la seule attraction locale encore ouverte. Guillaume et Enzo suivent un master de métiers de l'enseignement à Amiens et font une pause, ce vendredi : c'est le jour où ces professeurs stagiaires viennent donner des cours de sport au collège Pierre-et-Marie-Curie d'Albert. "On reste dans la voiture, parce que si on ramène le McDo au collège, ça le fait pas trop vis-à-vis des élèves", explique Guillaume. Assis dans leur Golf, un Ice Tea à la main, ils racontent comment la pandémie a modifié leurs conditions de travail : "Les vestiaires sont fermés, les élèves ne peuvent pas se changer. Du coup, aujourd'hui, on leur fait faire une randonnée d'orientation dans le centre-ville, détaille Enzo. Ça leur permet d'apprendre à utiliser une carte…"

Étudiant à Amiens, Enzo fait un stage de professeur de sport dans un collège d'Albert, tous les vendredis. (MATHIEU LEHOT / FRANCEINFO)

Chrisline, Ilona et Chloé, toutes trois en terminale au lycée Lamarck, ont elles aussi profité de la pause-déjeuner pour faire un crochet. "C'est un peu comme si on venait en boîte", s'amusent-elles en montrant Le QG, la discothèque de la ville, juste en face du McDonald's. L'établissement est fermé depuis le 13 mars. "En soi, la crise, on la vit bien. Mais c'est un peu relou, parce qu'on ne peut plus rien faire. Pas de cinéma, pas de sorties en boîte…" regrette Chloé, nostalgique des vendredis soir festifs.

"On se sent privés de tout et on s'ennuie"

La lassitude est aussi au menu du samedi midi. Ce jour-là, beaucoup de familles ont décidé de s'accorder "un extra" en rentrant à la maison après les courses, et cela passe par un arrêt gourmand sur la route d'Albert. "Je viens surtout pour faire plaisir à ma fille", confesse Christelle, qui fait la queue avec Amandine, élève en classe de première. "L'année, on l'a assez mal vécue. C'est très pénible d'être coupé des autres, de ne pas pouvoir faire de projets à long terme…" énumère cette agricultrice, qui porte les stigmates de la pandémie sur les doigts. Sous ses gants en latex, on aperçoit des pansements. "C'est le gel hydroalcoolique. Ça me bouffe les mains."

Sur le parking du McDonald's d'Albert (Somme), le tableau de bord a remplacé les tables pour recueillir les traces de gras. (MATHIEU LEHOT / FRANCEINFO)

Ludovic, au volant du véhicule juste derrière, vient aussi pour ses enfants, qui l'attendent chez une cousine. Ce trentenaire travaille dans l'aéronautique, chez SPI, une entreprise de peinture industrielle sous-traitante de Stelia. Malgré la pandémie, il s'en sort bien. "Moi ça va, j'ai toujours du travail. La cadence n'a pas baissé, raconte-t-il. Par contre, j'ai un beau-frère… pour lui, c'est fini." Ce dernier travaillait pour Simra, un autre sous-traitant de Stelia, dont l'usine est située à 300 mètres du McDonald's. Le 17 novembre, au petit matin, les employés ont appris en embauchant qu'ils pouvaient rentrer chez eux. L'usine ferme définitivement, laissant 200 salariés sur le carreau. Et autant de clients que la directrice du restaurant ne voit plus le midi.

Pour Pierre et Louise, ce samedi midi est l'occasion de s'offrir un déjeuner en tête à tête. Lui est étudiant en BTS à Albert, elle suit un cursus de marketing à Lille depuis le domicile familial albertin. Ces derniers temps, le jeune couple vient toutes les semaines au McDo. Une parenthèse au milieu des restrictions sanitaires. Tous deux commencent à trouver le temps long. "On se sent privés de tout et on s'ennuie", se lamente Louise, sandwich à la main. Sur le tableau de bord, un coquelicot, symbole de cette région dévastée par les obus durant la Première Guerre mondiale, attire le regard. A l'époque, les Albertins avaient un dicton : "Quand la Vierge tombera, la guerre finira." Une référence à la statue dorée de la Vierge Marie qui trône au sommet de la basilique en briques rouges, dans le centre-ville. Détruit par un obus allemand en 1915, l'édifice a été reconstruit dans les années 1920. Un siècle plus tard, si la Vierge ne semble pas près de tomber, personne ne sait, sur le parking du McDo, quand la guerre contre le Covid finira.