Report du Tour de France : "L’engouement sera encore au rendez-vous" à Privas, ville étape en Ardèche le 2 septembre, assure le maire

Il va falloir "remettre à plat un certain nombre de points d’organisation, en particulier s’agissant de la rentrée scolaire", anticipe Michel Valla, soulagé toutefois que la Grande boucle soit reportée et non annulée.

Privas en Ardèche sera finalement ville étape du Tour de France le 2 septembre, au lieu du 2 juillet. Un report pour cause d'épidémie de coronavirus qui perturbe l’organisation mais qui est un soulagement, assure le maire de la commune Michel Valla sur franceinfo mercredi 15 avril. "L’engouement sera encore au rendez-vous", affirme l’élu, qui espère "qu’il y aura du monde au bord des routes".

franceinfo : Une étape de Tour de France un 2 septembre ressemblera à quoi chez vous ?

Michel Valla : Déjà, nous sommes soulagés, parce qu’on a entendu parler d’un Tour de France à huis clos, on a entendu parler même d’annulation alors on est soulagés que ce soit un report même si on va devoir remettre à plat un certain nombre de points d’organisation, en particulier s’agissant de la rentrée scolaire, pour les transports scolaires par exemple. Tout va être remis en question mais sachez qu’on sera tous derrière l’organisation du Tour, derrière Christian Prudhomme. Et il est possible, justement pour cause de morosité, que l’engouement sera encore au rendez-vous. On espère en tout cas qu’il y aura du monde au bord des routes. On espère aussi que les coureurs seront en grande forme après une préparation peut-être un peu tronquée. Mais nous, on sera derrière le Tour de France, cela va de soi.

Mais il y a des incertitudes sanitaires ?

C’est évident. On peut encore avoir une nouvelle décision prise en haut lieu pour nous interdire toute manifestation. On a l’habitude d’organiser des manifestations internationales mais là, le Tour de France, ce n’est pas possible de l’annuler. On est obligés de trouver une solution en tout cas. Chez nous, l’organisation est au point depuis plusieurs mois déjà. Je peux vous dire qu’on a mis du cœur pour que cette organisation soit parfaite et on se doit de répercuter ça de la même façon pour fin août. On est tous extrêmement motivés.

Le 2 septembre, c’est quasiment la rentrée scolaire. La ville pourra être laissée au Tour de France comme elle l’est en plein été ?

C’est une question qui nous préoccupe évidemment. Je parlais tout à l’heure des transports scolaires. J’ai parlé de l’utilisation de certains établissements scolaires, comme le collège par exemple, des gymnases et des équipements dont on a besoin aussi après la rentrée. Il va donc falloir débattre très vite de cette question et trouver des solutions mais on en trouvera.