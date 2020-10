REPLAY. Covid-19 : revivez la conférence du gouvernement sur l'épidémie de coronavirus du jeudi 22 octobre

Elargissement du couvre-feu à de nouveaux territoires, relance de l'application anti-Covid... Le gouvernement a annoncé, jeudi 22 octobre, de nouvelles mesures pour endiguer la progression de l'épidémie de Covid-19.

Le Premier ministre, Jean Castex, a d'abord annoncé que le couvre-feu serait étendu à 38 nouveaux départements et à la Polynésie dès la nuit de vendredi à samedi. Au total, 46 millions de personnes seront soumises au couvre-feu, en comptant les zones déjà concernées par cette mesure depuis le 17 octobre. Il s'attend à un mois de novembre "éprouvant" avec un nombre de morts qui continuera d'augmenter en raison de la deuxième vague de l'épidémie.

Le couvre-feu, qui était jusque-là en vigueur en Ile-de-France et dans huit métropoles, est bien respecté, s'est félicité le Premier ministre. Les forces de l'ordre ont effectué depuis samedi dernier "32 033 contrôles et prononcé 4 777 verbalisations pour non respect du couvre-feu".

Un soutien financier renforcé

Etant donné que l'extension du couvre-feu aura des "conséquences économiques lourdes", les mesures de soutien seront "étendues à l'ensemble des départements basculant sous régime du couvre-feu", a promis Jean Castex. Il a notamment cité le fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales et le prolongement de prêts garantis par l'Etat.

Les acteurs du spectacle vivant et du cinéma vont par ailleurs recevoir respectivement 85 millions et 30 millions d'euros d'aides supplémentaires pour traverser la crise sanitaire, a aussi annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Enfin, l'application de traçage de contacts StopCovid, controversée et très peu utilisée depuis sa sortie le 2 juin, est relancée dès jeudi sous une nouvelle forme et rebaptisée TousAntiCovid.