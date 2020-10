REPLAY. Covid-19 : retrouvez l'intégralité de l'allocution d'Emmanuel Macron

Le gouvernement avait annoncé des "mesures difficiles" face à la hausse fulgurante de la pandémie de Covid-19 sur le territoire français. Le chef de l'Etat en a dévoilé le contenu depuis l'Elysée, mercredi 28 octobre, dans une allocution au cours de laquelle il a annoncé nouveau confinement à partir de vendredi, pour une durée minimum d'un mois.

Ecoles, collèges et lycées resteront ouverts, mais les cours se dérouleront à distance à l'université, a dit le président. Les visites dans les Ehpad seront autorisées. Comme lors du premier confinement, le télétravail va redevenir la règle. "Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé", a déclaré Emmanuel Macron, expliquant que par rapport au premier épisode de confinement au printemps, "l'activité continuera avec plus d'intensité".

En outre, tous les commerces non essentiels seront fermés, dont les bars et restaurants et il faudra se munir d'une attestation pour sortir de chez soi.