REPLAY. Coronavirus : retrouvez l'intégralité de la conférence de presse d'Edouard Philippe présentant la "phase 2" du déconfinement vers "une vie presque normale"

"Le déconfinement va nous permettre de vivre une vie presque normale" et "de souffler après l'épreuve" du coronavirus. C'est ce qu'a déclaré Edouard Philippe, jeudi 28, en présentant la "phase 2" du déconfinement lors d'une conférence de presse à Matignon.

Limite des 100 km levée, réouverture des lycées, des cafés-restaurants et des parcs: le gouvernement a donné son feu vert à la levée de nombreuses restrictions. Mais une plus grande prudence est de mise en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane, les seules régions françaises qui ne passent pas en vert mais sont placées en orange.

Réouverture des bars et restaurants dans les zones vertes dès le 2 juin

Dans les départements verts, les cafés, bars et restaurants rouvriront à compter du 2 juin, tandis que seules les terrasses de ces établissements rouvriront dans les zones oranges, où certaines activités devront attendre le 22 juin au moins.

Les plages, les musées et les monuments seront ouverts sur l'ensemble du territoire au lendemain du week-end de la Pentecôte. Les piscines, salles de sports et gymnases vont rouvrir dès le 2 juin en zone verte, mais seulement le 22 juin dans les zones orange.

Les cinémas attendront partout le 22 juin, les exploitants de cinéma eux-mêmes ayant plaidé pour une "réouverture nationale".