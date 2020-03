REPLAY. Coronavirus : regardez la déclaration d'Edouard Philippe annonçant la fermeture des lieux publics

"Nous avons vu trop de gens dans les cafés et les restaurants. Pour quelques semaines, ce n'est pas ce que nous devons faire." Face à l'urgence de la situation épidémique en France, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture dès minuit des lieux recevant du public et "non indispensables à la vie du pays", samedi 14 avril, lors d'une déclaration au ministère de la Santé.

Cela concerne notamment les restaurants, cafés, cinémas et discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts mais "les rassemblements et les cérémonies devront être reportés". Certains commerces dits "essentiels" pourront toutefois rester ouverts (pharmacies, magasins et marchés alimentaires...). Les services publics resteront également ouverts.

Le Premier ministre a également annoncé le maintien du premier tour des municipales en France, dimanche. "Je sais que les Français démontreront à cette occasion leur calme, leur civisme et leur capacité à respecter les règles édictées pour leur sécurité".