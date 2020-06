Réouverture : la tour Eiffel se prépare

La Dame de fer est parée pour sa réouverture. Le chemin distancié de la visite est dessiné. Les règles de sécurité sont affichées partout et le protocole sanitaire a été durci. Toutes les deux heures, les surfaces seront désinfectées, contre une fois par jour en temps normal. "Si on fait bien notre métier, je pense qu’il n’y aura pas de soucis", explique Ignacio Antonio, responsable d’entretien. Un cabinet extérieur effectuera des contrôles pour vérifier que les visiteurs se promènent en sécurité.

Un retour à la normale prévu "fin juillet"

"Moi, j’ai deux mots : prudence et progressivité. C’est comme ça qu’il faut travailler. La prudence, cela veut dire que l’on rassure, que l’on met toutes les dispositions qu’il faut, et la progressivité, c’est que l’on doit viser un retour à la normale et ce retour est prévu pour la fin juillet", indique Patrick Branco Ruivo, directeur général de la société d’exploitation de la tour Eiffel.

