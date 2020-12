Réouverture des universités : Emmanuel Macron souhaite "tout faire pour commencer plus tôt, en janvier"

Il "touche du bois". Emmanuel Macron a assuré, vendredi 4 décembre lors d'un entretien au médias en ligne Brut, que le gouvernement allait "tout faire pour pouvoir commencer un peu plus tôt, en janvier" à rouvrir les universités françaises. "On va essayer, si nos résultats sont là [en matière de contamination au Covid-19], de commencer plus tôt et sans doute qu'on va essayer de reprendre davantage de TD (travaux dirigés) en présentiel, reprendre peut-être, si les chiffres sont bons, début janvier, des cours en demi-amphi", a-t-il précisé.

Parallèlement, le Premier ministre recevait jeudi après-midi la communauté universitaire afin d'évoquer la réouverture des universités, initialement prévue début février. Les cours en présentiel dans les universités et grandes écoles ont été suspendus fin octobre.

"La mise en place de tests antigéniques"

"Les échanges que nous avons eus avec Jean Castex vont dans le même sens que ce qu'a déclaré le président. Il y a une réelle volonté de commencer à reprendre les cours progressivement dès début janvier, si la situation sanitaire le permet", a indiqué à l'AFP Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d'université (CPU).

Dès la semaine prochaine, "nous allons travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur à un plan de reprise de l'activité début janvier, de façon progressive, en ciblant d'abord les publics prioritaires, c’est-à-dire les étudiants les plus fragiles en risque de décrochage massif, les néo-bacheliers, les étudiants étrangers et les étudiants en situation de handicap", a poursuivi Gilles Roussel.

"Des mesures d'accompagnement psychologique, afin de renforcer les équipes qui œuvrent auprès des étudiants," et "la mise en place de tests antigéniques" dans les universités dès leur réouverture, ont également été évoquées, a précisé le président de la CPU.