Réouverture des salons de coiffure : "C'est un peu difficile de bien coordonner tous les gestes", témoigne un coiffeur

Il a repris les ciseaux dès minuit et ce, jusqu'à quatre heures du matin pour ses clients après 55 jours de confinement. Première impression : "Au niveau des tours d'oreilles, c'est un peu compliqué".

"C'est un peu difficile de bien coordonner tous les gestes", "désinfecter l'appareil à carte bleue, ne pas oublier le dossier du fauteuil", témoigne lundi 11 mai sur franceinfo un coiffeur d'Houdain, dans le Pas-de-Calais, qui a ressorti les ciseaux dès minuit.

Désinfecter "les outils, on a l'habitude", explique Sylvestre Ciszewski, qui a reçu les clients en tête-à-tête, jusqu'à 4 heures du matin. Mais il a calculé qu'il mettait "quasiment dix minutes pour faire le tour des outils, des fauteuils, de la porte d'entrée". Et puis avec le port du masque, "au niveau des tours d'oreilles, c'est un peu compliqué", sourit le coiffeur.

L'équipe du salon a pris le relais pour la journée, avec désormais plusieurs clients présents au même moment, et une organisation modifiée. "On va essayer d'intercaler des coupes" pendant les temps de pause des colorations, "c'est vraiment très particulier, on est dans une semaine d'essai", explique Sylvestre Ciszewski.