Réouverture des frontières : les pays de l’UE en ordre dispersé

Le journaliste de France télévisions Victor Gascouat revient sur l’ouverture des frontières au cas par cas : "Avec le déconfinement, des Français ont envie de voyager hors du continent européen. Et la commission européenne suggère d’ouvrir les frontières dès le 1er juillet. Mais impossible de se rendre partout dans le monde. Il est par exemple très peu probable de pouvoir aller au Brésil où le coronavirus circule encore de manière active."

L’Italie attend ses touristes

Et d'ajouter : "En Italie par exemple, si le conoravirus a déjà tué 34 000 personnes, il circule aujourd’hui de manière beaucoup moins active et fait moins de 100 morts par jour. Le gouvernement souhaite donc voir revenir les touristes de l’Union européenne, mais également du Royaume-Uni. C’est une nécessité. Le tourisme représente 13% du PIB de ce pays. Pour la grande majorité des autres pays, ils devaient rouvrir leurs frontières dès le 15 juin comme la France, l’Allemagne et les Pays-Bas."

