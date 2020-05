Réouverture des écoles : mode d'emploi

Il y a encore de nombreuses interrogations en fonction des établissements, à commencer par la date de reprise. "Ce sera à partir du 11 mai pour les maternelles et les primaires, et à partir du 18 mai pour les collèges situés en zone verte. Mais il se peut que certains établissements ne soient pas prêts à ces dates et qu'il faille patienter un peu", rappelle notre journaliste Pauline Forgue. Des questions demeurent pour les collèges en zone rouge et les lycées. Le gouvernement n'a pas encore précisé.

Des conditions sanitaires plus strictes

"Ce qui est sûr, c'est que les conditions sanitaires seront plus strictes notamment dans les écoles : 10 élèves maximum en maternelle, 15 en élémentaire et au collège. Ils devront respecter la distanciation sociale et se laver très régulièrement les mains, au moins deux fois par jour. Une reprise au cas par cas, car les établissements ne pourront pas accueillir tous leurs élèves en même temps. Certains sont considérés comme prioritaires, notamment quand les deux parents sont soignants, ou si certains ont un handicap ou sont en décrochage scolaire", précise Pauline Forgue. Les directeurs pourront aussi moduler l'emploi du temps de leurs élèves à leur guise.

Le JT

Les autres sujets du JT